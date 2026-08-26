Що відомо про нову монету

Пам'ятну монету номіналом 20 гривень виготовили зі срібла 925 проби (маса дорогоцінного металу в чистоті 62,2 грама). Вона продовжить серію "Українська держава", повідомили в Нацбанку.

Особливістю стало поєднання патинування з локальною позолотою. Загалом регулятор планує випустити до 5 тисяч штук.

Автором дизайну став художник Андрій Сагач. На аверсі він зобразив руку українського військового, який тримає щит, а дитячий малюнок над нею слугує своєрідним талісманом для захисника. Композицію доповнює напис "35 років боротьби за майбутнє", а також інші елементи (рік карбування, номінал тощо).

На реверсі – зовнішній бік щита зі слідами пошкоджень. Така деталь символізує боротьбу українського народу за незалежність.



Пам'ятна монета "До 35-річчя Незалежності України" / Фото НБУ

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, через такі символи пам'ятні монети дають змогу закарбовувати важливі для держави події та сенси. "Коли ми шукали образ, який найточніше втілює 35 років Незалежності України, то обрали щит. Він зазнав ударів, але не зламався, вистояв. Це метафора України", – додав посадовець.

Придбати новинку можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора, а також у банків-дистриб'юторів. Точну дату початку реалізації мають оголосити додатково.

Нагадаємо, операції з дорогоцінними металами в Україні мають свої податкові нюанси. Зокрема, інвестиційне золото звільнене від ПДВ, тоді як для срібла такого загального винятку немає, тож податок зазвичай уже закладений у його вартість. Водночас така купівля сама по собі не створює доходу для фізособи, тож не оподатковується ПДФО чи військовим збором.