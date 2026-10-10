Чи можна переказати 100 тисяч гривень на картку: які обмеження діють у 2026 році

Чи дозволено переказати 100 тисяч гривень на картку

Так, переказ на 100 тисяч гривень можливий, але за певних умов. В Україні немає загальної законодавчої заборони на отримання такої суми на картку. Водночас для переказів між рахунками фізичних осіб можуть діяти ліміти, установлені банками відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Зверніть увагу! Згідно з підходом, погодженим банками, для клієнтів без документально підтверджених доходів діє базове обмеження на перекази: до 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів із низьким і середнім рівнями ризику. Для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт може становити до 50 тисяч гривень на місяць. Обмеження охоплюють перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN. Водночас банки можуть встановлювати індивідуальні ліміти відповідно до підтверджених доходів клієнта.

Важливо враховувати, що ці обмеження стосуються насамперед відправлення коштів, а не самого факту отримання грошей. Якщо людина переказує 100 тисяч гривень між власними рахунками в одному банку, така операція не включається до зазначеного ліміту за Меморандумом.

Важливо! Якщо ж потрібно переказати таку суму іншій людині, варто заздалегідь перевірити ліміти свого банку. Якщо встановленого обмеження недостатньо, клієнт може звернутися до фінустанови та надати документи, що підтверджують доходи або походження коштів. Після перевірки банк може встановити індивідуальний ліміт.

Чи може банк заблокувати картку через переказ на 100 тисяч гривень

Сам по собі переказ на 100 тисяч гривень не означає автоматичного блокування картки. Проте банк зобов'язаний контролювати фінансові операції клієнтів і може попросити пояснити походження коштів або надати документи, якщо операція видається незвичною чи не відповідає звичайній фінансовій активності людини.

Зверніть увагу! Національний банк України пояснює, що фінансові установи застосовують ризик-орієнтований підхід до перевірки операцій. Зокрема, значення мають характер платежу, інформація про відправника й отримувача та інші обставини, які можуть свідчити про підвищений ризик. Тому навіть сума, яка вкладається у встановлений ліміт, не гарантує, що банк не поставить додаткових запитань.

Щоб підтвердити законність переказу, можуть знадобитися документи про доходи або походження коштів. Залежно від ситуації це можуть бути довідки про зарплату, податкова декларація, документи про продаж майна, отримання спадщини чи інші підтвердження. Конкретний перелік залежить від обставин операції та вимог банку.

Важливо! Якщо ви плануєте отримати 100 тисяч гривень від родича, повернути борг або переказати власні заощадження, доцільно заздалегідь уточнити правила у своєму банку. Це допоможе перевірити доступний ліміт і підготувати документи, якщо вони знадобляться.

Отже, 100 тисяч гривень можна переказати на картку, однак передусім слід з'ясувати, чи йдеться про отримання коштів, переказ іншій людині або переміщення грошей між власними рахунками. Саме від цього залежить, які обмеження застосовуватимуться до операції.

До речі, ми повідомляли, що в одному з популярних українських банків можуть змінитися умови проведення карткових переказів, ініційованих через мобільний застосунок. Йдеться про додаткову комісію в розмірі 0,5% від суми операції – починаючи з неділі, 18 жовтня.



