НБУ аннулировал лицензию крупной сети валютных обменников

Соответствующее решение приняли, поскольку Нацбанк обнаружил недостоверную информацию в документах, которые подавала финансовая компания "Артем" вместе с заявлением о выдаче лицензии на торговлю валютными ценностями.

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Для понимания, компания "Артем", которая зарегистрирована в Днепре, имеет 319 валютных обменников в Украине. Добавляют, что владелицей компании указана Юлия Ломова. Интересно, что в 2019 году Нацбанк уже аннулировал лицензию на осуществление валютных операций, которую получило общества "ФК "Артем". На тот момент сеть обменников компании насчитывала 55 пунктов, пишет Financial Club.

Добавим, что адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик эксклюзивно рассказали 24 Каналв, как защитить себя во время обмена валют вне банка. Например, эксперты назвали главные правила и требования, о которых стоит знать каждому.