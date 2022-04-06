Про таке рішення вдалося домовитися голові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслану Магомедову з представниками Financial Conduct Authority (ключового британського органу, що регулює ринок фінпослуг).

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На онлайн-зустрічі представники України та Великої Британії обговорили санкції на світовому фінансовому ринку, які повинні зупинити війну Росії проти України.

Україна отримає прямий доступ до ринку Британії

Крім того, обговорили налагодження прямих відносин між ринками цінних паперів України та Великої Британії.

Прямий зв'язок між нашими ринками дозволить Україні швидко розміщувати свої цінні папери на фондовому ринку Британії,

– наголосив Єрмак.

Це означає, що Україна зможе дуже швидко залучати інвестиції. Прямо зараз під час війни, а також після – для того, щоб відбудовувати України. Така співпраця буде вигідною для обох сторін:

Україна отримає доступ до великого ринку грошей;

а британські інвестори – можливість вкласти гроші у перспективний ринок, який після війни, як очікується, буде стрімко зростати.

"Більше інвестицій – це те, що потрібно Україні", – резюмує Єрмак.

Нагадаємо, що ЄБРР прогнозує українській економіці падіння в 20% цьогоріч, але вже наступного року вдасться збільшити ВВП на 23%.

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