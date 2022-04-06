О таком решении удалось договориться главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслану Магомедову с представителями Financial Conduct Authority (ключевого британского органа, регулирующего рынок финуслуг).

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На онлайн-встрече представители Украины и Великобритании обсудили санкции на мировом финансовом рынке, которые должны остановить войну России против Украины.

Украина получит прямой доступ к рынку Британии

Кроме того, обсудили налаживание прямых отношений между рынками ценных бумаг Украины и Великобритании.

Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии,

– подчеркнул Ермак.

Это значит, что Украина может очень быстро привлекать инвестиции. Прямо сейчас во время войны, а также после – для того, чтобы восстанавливать Украину. Такое сотрудничество будет выгодно для обеих сторон:

Украина получит доступ к большому рынку денег;

а британские инвесторы – возможность вложить деньги в перспективный рынок, который после войны, как ожидается, будет стремительно расти.

"Больше инвестиций – это то, что нужно Украине", – резюмирует Ермак.

Напомним, что ЕБРР прогнозирует украинской экономике падение на 20% в этом году, но уже в следующем году удастся увеличить ВВП на 23%.

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