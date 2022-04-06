О таком решении удалось договориться главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслану Магомедову с представителями Financial Conduct Authority (ключевого британского органа, регулирующего рынок финуслуг).
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На онлайн-встрече представители Украины и Великобритании обсудили санкции на мировом финансовом рынке, которые должны остановить войну России против Украины.
Украина получит прямой доступ к рынку Британии
Кроме того, обсудили налаживание прямых отношений между рынками ценных бумаг Украины и Великобритании.
Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии,
– подчеркнул Ермак.
Это значит, что Украина может очень быстро привлекать инвестиции. Прямо сейчас во время войны, а также после – для того, чтобы восстанавливать Украину. Такое сотрудничество будет выгодно для обеих сторон:
- Украина получит доступ к большому рынку денег;
- а британские инвесторы – возможность вложить деньги в перспективный рынок, который после войны, как ожидается, будет стремительно расти.
"Больше инвестиций – это то, что нужно Украине", – резюмирует Ермак.
Напомним, что ЕБРР прогнозирует украинской экономике падение на 20% в этом году, но уже в следующем году удастся увеличить ВВП на 23%.
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