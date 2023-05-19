Україна звернулася до найбільшого інституційного інвестора із закликом щодо "токсичної" Росії

Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку з критично важливим закликом. Це стосується держави-агресорки – Росії.

Україна знову закликає Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) виключити Росію зі свого складу, назвавши її присутність "токсичною". Ба більше, це стосується усіх міжнародних організацій.

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Україна звернулася з важливим закликом до ЄБРР

Цю ситуацію також прокоментував директор від України в банку Артем Шевальов. За його словами, він був приємно здивований реакцією деяких акціонерів на українську пропозицію. Зокрема, вони нагадали про це як керівництву ЄБРР та своїм колегам, а також наголосили на важливості розв'язання цього питання.

Крім того, Шевальов додав, що Україна озвучила це питання відразу після повномасштабного нападу Росії у лютому 2022 році. Для прикладу, один з успіхів – призупинення доступу до Росії до ресурсів.

Що таке Європейський банк реконструкції та розвитку Це міжнародний фінансово-кредитний інститут, який сфокусований на допомозі країнам від Центральної Європи до Центральної Азії. Головна ціль інвестицій – проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.

Представник України у банку виокремив, що випровадження Росії може не мати практичного впливу на ухвалення рішень. Проте присутність держави-агресорки у такій організації – це недоречно. Цікаво, що росіяни поки бояться особисто брати участь у засіданнях ЄБРР.

Керівництво банку наразі ніяк не прокоментувало цю ситуацію. Водночас Артем Шевальов, що буде вкрай незрозуміло, якщо Росія буде ухвалювати рішення про інвестиції для України, оскільки терористи з цієї ж країни призвели до заподіяння шкоди.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку на сьогодні – це найбільший інституційний інвестор, який підтримує Україну. Організація має на меті збільшити допомогу країні ще до завершення повномасштабної війни. Заради цього банк втретє в історії збільшив свій капітал.