Украина вновь призывает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) исключить Россию из своего состава, назвав ее присутствие "токсичным". Более того, это касается всех международных организаций.

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Украина обратилась с важным призывом к ЕБРР

Эту ситуацию также прокомментировал директор Украины в банке Артем Шевальов. По его словам, он был удивлен реакцией некоторых акционеров на украинское предложение. В частности, они напомнили об этом как руководству ЕБРР и своим коллегам, а также отметили важность решения этого вопроса.

Кроме того, Шевалев добавил, что Украина озвучила этот вопрос сразу после полномасштабного нападения России в феврале 2022 года. К примеру, один из успехов – приостановка доступа к России к ресурсам.

Что такое Европейский банк реконструкции и развития Это международный финансово-кредитный институт, сфокусированный на помощи странам от Центральной Европы до Центральной Азии. Главная цель инвестиций – проведение рыночных реформ, активное интегрирование экономик этих стран в международные хозяйственные связи.

Представитель Украины в банке подчеркнул, что выведение России может не оказать практическое влияние на принятие решений. Однако присутствие государства-агрессора в такой организации – это некстати. Интересно, что россияне пока боятся лично участвовать в заседаниях. ЕБРР.

Руководство банка пока никак не прокомментировало эту ситуацию. В то же время Артем Шевалев, что будет крайне непонятно, если Россия будет принимать решение об инвестициях для Украины, поскольку террористы из этой страны привели к причинению вреда.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития сегодня – это самый крупный институциональный инвестор, поддерживающий Украину. Организация стремится увеличить помощь стране еще до завершения полномасштабной войны. Ради этого банк в третий раз в истории увеличил свой капитал.