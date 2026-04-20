Що відомо про відновлення транзиту?

Деталі повідомили в Bloomberg із посиланням на обізнані з ситуацією джерела, які побажали залишитися анонімними. Зокрема, технічні випробування трубопроводу, який постачав нафту до Угорщини та Словаччини, заплановано на 21 квітня.

Нагадаємо, у січні транзит зупинився через пошкодження об'єкта внаслідок російської атаки, хоча в Угорщині це називали "політичним рішенням". Країна заблокувала європейський кредит для України, вимагаючи відновлення роботи нафтопроводу.

І хоча лідери ЄС схвалили надання коштів ще в грудні минулого року, а Будапешт не бере участі у фінансуванні позики, умови прем'єр-міністра Віктора Орбана, який уже незабаром покине свою посаду, залишаються незмінними. Відповідну заяву чинний угорський уряд зробив напередодні.

Посли ЄС мають обговорити це питання (розблокування кредиту для України – 24 Канал) у середу, 22 квітня,

– пише Bloomberg.

До слова, один із європейських дипломатів також розповів Суспільному, що Угорщина може нарешті зняти своє вето вже 22 квітня. "Ситуація розвивається дуже стрімко", – зазначив посадовець, повідомивши про бачення "нової позиції від Орбана".