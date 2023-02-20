Японія уже встигла передати Україні як 600 мільйонів доларів фінансової допомоги, так і гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів, згідно з даними офісу прем'єр-міністра країни.

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Японія готова виділити України нову фінансову допомогу

Водночас Кісіда Фуміо наголосив, що Україна все ще потребує допомоги на різних рівнях. Це стосується й відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури, так і підтримки людей, засоби існування яких знищила повномасштабна війна Росії.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо у понеділок, 20 лютого 2023 року, заявив про додаткову фінансову підтримку України на суму у 5,5 мільярда доларів. Ця заява прозвучала за кілька днів до річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Цього року Японія головує у G7. Нещодавно Кісіда Фуміо оголосив про проведення відеоконференції лідерів групи цих країн з президентом України Володимиром Зеленським вже цієї п'ятниці, 24 лютого 2023.

Японія ще у 2022 році приєдналася до санкційної політики ЄС, США та Британії проти Росії. Нагадаємо, що Євросоюз та G7 обговорюють пошук варіантів відстеження російських діамантів. Проте наголошують, що це вкрай складний процес із низкою викликів.