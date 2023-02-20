Япония уже успела передать Украине как 600 миллионов долларов финансовой помощи, так и гуманитарной помощи на сотни миллионов долларов, согласно данным офиса премьер-министра страны.

Достойно внимания Рекордно успешный год позади: чего ждать дальше от главной валюты мира

Япония готова выделить Украине новую финансовую помощь

В то же время Кисида Фумио подчеркнул, что Украина все еще нуждается в помощи на разных уровнях. Это касается как восстановления разрушенной и поврежденной инфраструктуры, так и поддержки людей, средства существования которых уничтожила полномасштабная война России.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио в понедельник, 20 февраля 2023 года, заявил о дополнительной финансовой поддержке Украины на сумму в 5,5 миллиарда долларов. Это заявление прозвучало за несколько дней до годовщины полномасштабной войны России против Украины.

В этом году Япония председательствует в G7. Недавно Кисида Фумио объявил о проведении видеоконференции лидеров группы этих стран с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в эту пятницу, 24 февраля 2023 года.

Япония еще в 2022 году присоединилась к санкционной политике ЕС, США и Великобритании против России. Напомним, что Евросоюз и G7 обсуждают поиск вариантов отслеживания российских бриллиантов. Однако подчеркивают, что это очень сложный процесс с рядом вызовов.