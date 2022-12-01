Україна отримає від Канади 370 мільйонів доларів: що про це відомо

Канада залучила мільйони доларів, які передадуть на підтримку України. Головним інструментом у цьому процесі були суверенні облігації. Детальніше про це – читайте далі.

Загальна сума облігацій становить 370 мільйонів доларів США або 500 мільйонів канадських доларів. При цьому 10% від цієї суми вдалося залучити завдяки фізичним особам.

Зверніть увагу Перспективи ринку криптовалют та біткойна: як їх вдало монетизувати

Канада продала облігації на 370 мільйонів доларів

Проте левову частку суверенних облігацій викупили різні юридичні особи як з Канади, так і з інших країн. Зокрема, серед них є центральні банки. Отриманні кошти надійшли до бюджету Канади. Офіційний Київ отримає аналогічну суму через рахунок, який контролює Міжнародний валютний фонд.

У 2023 році Україна очікує отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій 3 мільярди євро. Про це повідомила очільниця Мінекономіки після зустрічі з главою фінустанови у Лондоні.

Гроші для України передадуть у форматі позики. Їх можна буде використати для реалізації виключно мирних цілей. Йдеться про покриття таких статей витрат:

Пенсії;

Відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури;

Придбання палива.

Нагадаємо, що Канада – це один з давніх партнерів України. Крім того, країна активно допомагає офіційному Києві після початку повномасштабної агресії Росії. Від лютого Оттава передала Україні більше ніж 600 мільйонів доларів для військової підтримки.