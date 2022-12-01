Общая сумма облигаций составляет 370 миллионов долларов США или 500 миллионов канадских долларов. При этом 10% этой суммы удалось привлечь благодаря физическим лицам.

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Канада продала облигации на 370 миллионов долларов

Однако львиную долю суверенных облигаций выкупили разные юридические лица как из Канады, так и из других стран. В частности, среди них есть центральные банки. Вырученные средства поступили в бюджет Канады. Официальный Киев получит аналогичную сумму через контролируемый Международным валютным фондом счет.

Интересно! В 2023 году Украина ожидает получить от Европейского банка реконструкции и развития инвестиций 3 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Минэкономики после встречи с главой финучреждения в Лондоне.

Деньги для Украины передадут в формате ссуды. Их можно будет использовать для реализации исключительно мирных целей. Речь идет о покрытии следующих статей расходов:

Пенсии;

Восстановление объектов энергетической инфраструктуры;

Покупка топлива.

Напомним, что Канада – один из давних партнеров Украины. Кроме того, страна активно помогает официальному Киеву после начала полномасштабной агрессии России. С февраля Оттава передала Украине более 600 миллионов долларов для военной поддержки.