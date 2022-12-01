Загальна сума облігацій становить 370 мільйонів доларів США або 500 мільйонів канадських доларів. При цьому 10% від цієї суми вдалося залучити завдяки фізичним особам.
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Канада продала облігації на 370 мільйонів доларів
Проте левову частку суверенних облігацій викупили різні юридичні особи як з Канади, так і з інших країн. Зокрема, серед них є центральні банки. Отриманні кошти надійшли до бюджету Канади. Офіційний Київ отримає аналогічну суму через рахунок, який контролює Міжнародний валютний фонд.
Гроші для України передадуть у форматі позики. Їх можна буде використати для реалізації виключно мирних цілей. Йдеться про покриття таких статей витрат:
- Пенсії;
- Відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури;
- Придбання палива.
Нагадаємо, що Канада – це один з давніх партнерів України. Крім того, країна активно допомагає офіційному Києві після початку повномасштабної агресії Росії. Від лютого Оттава передала Україні більше ніж 600 мільйонів доларів для військової підтримки.