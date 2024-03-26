Україна отримала новий транш від МВФ: Шмигаль пояснив, на що витратять понад 800 мільйонів 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про надходження нового траншу від МВФ. Він пояснив, яку суму отримала України та куди направлять кошти.

Україна отримала новий транш від МВФ

Згідно із дописом Шмигаля, 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів. Гроші надійшли у рамках програми розширеного фінансування EFF. Це вже третій транш на цих умовах.

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Глава Кабміну повідомив, що кошти направлять на пріоритетні видатки з бюджету та на підтримку макрофінансову стабільність в країні. Шмигаль додав, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами, а також готується до чергового перегляду програми фінансування.

Наприкінці лютого глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей виявив стурбованість через запит Кабміну до НБУ щодо продажу валюти низкою великих компаній.

Варто нагадати, що відтепер в Україні села та селища зможуть брати кредити. При цьому громади мають право звертатися як до українських банків, так і до міжнародних фінансових установ. Це стало реальним після відповідного рішення Кабміну.