Україна другий рік поспіль втрачає мільярдні інвестиції: які галузі постраждали найбільше

Інвестори все менше готові вкладати гроші в українську економіку. Таким чином, Україна вже другий рік поспіль втрачає фінансову підтримку. Які сектори економіки втратили найбільше – читайте далі.
Протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
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Україна втрачає інвестиції
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі:
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%,
- Інформація та телекомунікації – 29%,
- Фінансова та страхова діяльність – 24%,
- Торгівля — 21,9%,
- Будівництво — 19,2%,
- Промисловість – 12,4%.
Однак, є сфери, у яких спостерігається протилежна тенденція. Зростання інвестицій зафіксували у:
- Охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги. Капітальні вкладення у галузь зросли на 137,1%.
- Транспорт та поштова діяльність залучила на 23,6% більше вкладень.
- У сільському господарстві фінансова підтримка виросла на 7,7%.
- Інвестиції у професійну, наукову та технічну діяльності зросли на 6,7%.