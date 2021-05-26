Украина второй год подряд теряет миллиардные инвестиции: какие отрасли наиболее пострадавших

Инвесторы все меньше готовы вкладывать деньги в украинскую экономику. Таким образом, Украина уже второй год подряд теряет финансовую поддержку. Какие сектора экономики потеряли больше – читайте дальше.

В течение первого квартала 2021 инвесторы вложили в экономику Украины 78,2 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель упал на 9,5%. Всего в 2020 году Украина получила 419,8 миллиарда гривен в качестве вложений, тогда как в 2019 году эта цифра была на 38,2% больше.

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Украина теряет инвестиции

По данным Госстата, отток инвестиций состоялся почти во всех секторах экономики. Больше всего потеряли следующие отрасли:

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 79,6%,

Информация и телекоммуникации – 29% ,

, Финансовая и страховая деятельность – 24%,

Торговля – 21,9%,

Строительство – 19,2% ,

, Промышленность – 12,4%.

Однако, есть сферы, в которых наблюдается противоположная тенденция. Рост инвестиций зафиксировали в: