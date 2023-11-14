Економічний шантаж

Міністри закордонних справ ЄС не погодили надання Україні пакету військової допомоги від Європейського миротворчого фонду на суму 500 мільйонів євро. Причиною вкотре стало блокування траншу з боку Угорщини.

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Міністр закордонних справ Угорщини вимагає від Києва гарантій, що OTP Bank та інші угорські фірми не увійдуть до "чорного списку" компаній, які продовжують роботу в Росії.

Нагадаємо! У вересні НАЗК України призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank. Це відбулося в межах угоди з Угорщиною, яка своєю чергою обіцяла розблокувати надання 500 мільйонів євро. Однак не зробила цього, бо компанія й надалі залишалась у "чорному списку".

Петер Сіярто заявив, що Угорщина стикалася з "тиском" під час зустрічі міністрів. Також він наголосив, що без гарантій Будапешт не підтримає виділення коштів Україні.

ЄС "перестрахується"

Раніше 24 канал писав, що Угорщина також може заблокувати надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.

Це пов'язують з тим, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається отримати понад 30 мільярдів доларів фінансування ЄС, яке було заморожене у зв'язку зі згортанням демократичних реформ у країні торік.

Відтак, представники ЄС мають ідею створити альтернативний план дій, якщо така ситуація відбудеться.