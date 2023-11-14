Экономический шантаж

Министры иностранных дел ЕС не согласовали предоставление Украине пакета военной помощи от Европейского миротворческого фонда на сумму 500 миллионов евро. Причиной в очередной раз стало блокирование транша со стороны Венгрии.

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Министр иностранных дел Венгрии требует от Киева гарантий, что OTP Bank и другие венгерские фирмы не войдут в "черный список" компаний, продолжающих работу в России.

Напомним! В сентябре НАПК Украины приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank. Это произошло в рамках соглашения с Венгрией, которое в свою очередь обещало разблокировать предоставление 500 миллионов евро. Однако не сделала этого, потому что компания и дальше оставалась в "черном списке".

Петер Сиярто заявил, что Венгрия сталкивалась с "давлением" во время встречи министров. Также он подчеркнул, что без гарантий Будапешт не поддержит выделение средств Украине.

ЕС "перестраховывается"

Ранее 24 канал писал, что Венгрия также может заблокировать предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год.

Это связывают с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется получить более 30 миллиардов долларов финансирования ЕС, которое было заморожено в связи со сворачиванием демократических реформ в стране в прошлом году.

Следовательно, у представителей ЕС есть идея создать альтернативный план действий, если такая ситуация произойдет.