Фінанси Фінансові новини Союзниці Росії подають в суд: план відмови ЄС від російської нафти під загрозою
8 грудня, 14:30
Союзниці Росії подають в суд: план відмови ЄС від російської нафти під загрозою

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Угорщина та Словаччина планують оскаржити в суді рішення ЄС про відмову від російських енергоносіїв.
  • Вони вважають, що це рішення суперечить національній компетенції та потребує одностайного схвалення в ЄС.

Угорщина та Словаччина планують в судовому порядку оскаржити політичну угоду, що передбачає відмову Євросоюзу від російських енергоносіїв. Йдеться саме про нафту та газ з Росії.

Що відомо про позицію та Угорщини та Словаччини?

Річ у тім, що ЄС планує ухвалення плану RePowerEU, повідомляє 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.

Коли це відбудеться, Угорщина та Словаччина хочуть діяти негайно. Окрім спроби досягнути скасувати план, вони вимагатимуть – призупинення дії постанови на час, поки триває судовий розгляд.

 

Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російських нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини й призведе до різкого зростання цін

Щобільше, Сіярто назвав цей регламент "масштабним юридичним шахрайством". Угорський міністр вважає такі обмеження – санкційним заходом. Тобто, це рішення потребує одностайного схвалення в ЄС.

Зверніть увагу! На думку Сіярто, це рішення ЄС також суперечить договорам союзу. Адже енергетична політика є саме національною компетенцією.

Що відомо про угоду, яку хоче ухвалити ЄС?

  • Ще 3 грудня Європейський парламент і Рада ЄС узгодили попередню політичну угоду. Йдеться саме про те, що Євросоюз планує повну відмову від імпорту газу з Росії.

  • Окрім цього, ЄС планує відмовитись і від російської нафти. Проте це відбуватиметься поступово.

  • Уж зараз встановлено, що імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) буде поступово припинено. Повністю це має відбутися до 31 грудня 2026 року. А от від трубопровідного газу відмова відбудеться до 30 вересня 2027 року.