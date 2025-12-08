Союзниці Росії подають в суд: план відмови ЄС від російської нафти під загрозою
- Угорщина та Словаччина планують оскаржити в суді рішення ЄС про відмову від російських енергоносіїв.
- Вони вважають, що це рішення суперечить національній компетенції та потребує одностайного схвалення в ЄС.
Угорщина та Словаччина планують в судовому порядку оскаржити політичну угоду, що передбачає відмову Євросоюзу від російських енергоносіїв. Йдеться саме про нафту та газ з Росії.
Що відомо про позицію та Угорщини та Словаччини?
Річ у тім, що ЄС планує ухвалення плану RePowerEU, повідомляє 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.
Читайте також Заморожено активи придністровського олігарха-сепаратиста: Україна ухвалила нове рішення
Коли це відбудеться, Угорщина та Словаччина хочуть діяти негайно. Окрім спроби досягнути скасувати план, вони вимагатимуть – призупинення дії постанови на час, поки триває судовий розгляд.
Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російських нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини й призведе до різкого зростання цін
Щобільше, Сіярто назвав цей регламент "масштабним юридичним шахрайством". Угорський міністр вважає такі обмеження – санкційним заходом. Тобто, це рішення потребує одностайного схвалення в ЄС.
Зверніть увагу! На думку Сіярто, це рішення ЄС також суперечить договорам союзу. Адже енергетична політика є саме національною компетенцією.
Що відомо про угоду, яку хоче ухвалити ЄС?
Ще 3 грудня Європейський парламент і Рада ЄС узгодили попередню політичну угоду. Йдеться саме про те, що Євросоюз планує повну відмову від імпорту газу з Росії.
Окрім цього, ЄС планує відмовитись і від російської нафти. Проте це відбуватиметься поступово.
Уж зараз встановлено, що імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) буде поступово припинено. Повністю це має відбутися до 31 грудня 2026 року. А от від трубопровідного газу відмова відбудеться до 30 вересня 2027 року.