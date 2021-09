Угода на 2 мільярди: Білл Гейтс отримав контроль над відомою канадською компанією

Білл Гейтс – відомий мільярдер, який активно займається інвестиціями. До сфери його інтересів входять абсолютно різні компанії. Це як стартапи, які можуть допомогти врятувати планету, так і технології та транспорт. Цього разу приватна інвестиційна компанія Гейтса зосередила свою увагу на канадській компанії Four Seasons Hotels.

Додамо, що Білл Гейтс, капітал якого Forbes оцінює у 132,8 мільярда доларів, не вперше вкладає у гроші у компанії з Канади. До розлучення зі Меліндою Гейтс мільярдеру належало 7% акцій найбільшої залізничної мережі у Північній Америці – Канадської національної залізниці.

Білл Гейтс збільшив інвестиції у Four Seasons Hotels and Resorts

Приватна інвестиційна компанія мільярдера – Cascade – уклала нову угоду щодо збільшення своєї частки у канадській міжнародній п'ятизірковій готельні компанії Four Seasons Hotels and Resorts. Cascade заплатить 2,21 мільярда доларів у готівці за частину активів, які належать філії холдингового конгломерату Kingdom Holding Co з Саудівської Аравії.

Що відомо про Four Seasons Hotels and Resorts? Компанія була створена у 1960 році. На сьогодні корпорація керує 121 готелем та курортом і 46 житловими об'єктами у 47 країнах. Видання Fortune щороку вносить Four Seasons Hotels до рейтингу "100 найкращих компаній-роботодавців". Тоді як журнал Travel + Leisure та опитування Zagat Survey поставили цю мережу на 98 сходинку серед найкращих готелів преміумкласу у всьому світі.

Засновник мережі готелів, в які інвестує Білл Гейтс / Фото Fortune

Таким чином, компанія Білла Гейтса збільшить свою частку з 47,5 до 71,25%, отримавши контрольний пакет акцій Four Seasons Hotels. Засновник та глава Four Seasons Hotels Ісадоре Шарп збереже свої 5% акцій. Очікують, що ця угода буде остаточно завершена у січні після схвалення канадських регуляторів та дотримання інших стандартних умов.