Соглашение на 2 миллиарда: Билл Гейтс получил контроль над известной канадской компанией

Билл Гейтс – известный миллиардер, который активно занимается инвестициями. В сферу его интересов входят совершенно разные компании. Это как стартапы, которые могут помочь спасти планету, так и технологии и транспорт. На этот раз частная инвестиционная компания Гейтса сосредоточила свое внимание на канадской компании Four Seasons Hotels.

Добавим, что Билл Гейтс, капитал которого Forbes оценивает в 132,8 миллиарда долларов, впервые вкладывает в деньги в компании из Канады. До развода с Мелиндой Гейтс миллиардеру принадлежало 7% акций крупнейшей железнодорожной сети в Северной Америке – Канадской национальной железной дороги.

Билл Гейтс увеличил инвестиции в Four Seasons Hotels and Resorts

Частная инвестиционная компания миллиардера – Cascade – заключила новое соглашение об увеличении своей доли в канадской международной пятизвездочной гостиничные компании Four Seasons Hotels and Resorts. Cascade заплатит 2,21 миллиарда долларов наличными за часть активов, принадлежащих филиала холдингового конгломерата Kingdom Holding Co из Саудовской Аравии.

Что известно о Four Seasons Hotels and Resorts? Компания была создана в 1960 году. На сегодня корпорация управляет 121 гостиницей и курортом и 46 жилыми объектами в 47 странах. Издание Fortune ежегодно вносит Four Seasons Hotels в рейтинг "100 лучших компаний-работодателей". Тогда как журнал Travel + Leisure и опросы Zagat Survey поставили эту сеть на 98 место среди лучших отелей премиум-класса во всем мире.

Основатель сети отелей, в которые инвестирует Билл Гейтс / Фото Fortune

Таким образом, компания Билла Гейтса увеличит свою долю с 47,5% до 71,25%, получив контрольный пакет акций Four Seasons Hotels. Основатель и глава Four Seasons Hotels Исадоре Шарп сохранит свои 5% акций. Ожидается, что это соглашение будет завершено в январе после одобрения канадских регуляторов и соблюдение других стандартных условий.