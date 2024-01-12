Терористи-хусити походять з Ємену. В останні тижні вони атакували кораблі у Червоному морі, яке відіграє важливе значення для світової торгівлі та економіки.

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Ринок нафти відреагував на авіаудари по хуситах

Ціни на нафту почали зростати після операції США та Великої Британії в Ємені. Це стосується обох еталонних марок нафти. Для прикладу, нафта Brent подорожчала на 4,3%, досягнувши позначки у 80 доларів за барель. Проте пізніше динаміка пішла на спад.

На момент створення цього матеріалу, ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Ф'ючерси на сировину Brent подорожчали на 3,13% до 79,83 долара за барель;

Американська нафта WTI зросла в ціні на 3,24% до 74,35 долара за барель.

Важливо! Чинний президент США Джозеф Байден повідомив, що авіаудари завдали по цілях угруповання, яке підтримують в Ірані. Глава Білого дому також залишив можливість для повторних ударів по хуситах. За даними американських чиновників, були вражені радари та ракетні пускові установки.

Важливо додати, що зростання цін зафіксували не лише на ринку нафти. Для прикладу, золото також подорожчало на 0,2% до 2034 доларів за унцію. Одна з головних причин – зростання попиту на актив, який вважають безпечною гаванню у світі фінансів.

Річ у тім, що авіаудари по хуситах в Ємені – це ознака певної ескалації на Близькому Сході. Ситуація у регіоні залишається складною після початку нової війни між Ізраїлем та ХАМАС.