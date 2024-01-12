Террористы-хуситы происходят из Йемена. В последние недели они атаковали на корабле в Красном море, которое играет важную роль для мировой торговли и экономики.

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Рынок нефти отреагировал на авиаудары по хуситам

Цены на нефть начали расти после сделки США и Великобритании в Йемене. Это касается обеих эталонных марок нефти. К примеру, нефти Brent подорожала на 4,3%, достигнув отметки в 80 долларов за баррель. Однако позже динамика пошла на убыль.

На момент создания этого материала цены на нефть колеблются на таких уровнях, по данным Bloomberg :

Фьючерсы на сырье Brent подорожали на 3,13% до 79,83 доллара за баррель;

Американская нефть WTI выросла в цене на 3,24% до 74,35 доллара за баррель.

Важно! Действующий президент США Джозеф Байден сообщил, что авиаудары нанесли по целям поддерживаемой в Иране группировки. Глава Белого дома также оставил возможность повторных ударов по хуситам. По данным американских чиновников, были потрясены радары и ракетные пусковые установки.

Важно добавить, что рост цен был зафиксирован не только на рынке нефти. Например, золото также подорожало на 0,2% до 2034 долларов за унцию. Одна из главных причин – рост спроса на актив, который считают безопасной гаванью в мире финансов.

Дело в том, что авиаудары по хуситам в Йемене – признак определенной эскалации на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается сложной после начала новой войны между Израилем и ХАМАСом.