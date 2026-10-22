Що відомо про наслідки атак

Більшість експертів прогнозують, що відновлення пошкодженої інфраструктури може тривати місяцями, а подекуди й роками – через світовий дефіцит передових мікрочипів у поєднанні із санкціями на їх постачання до Росії, повідомляє Associated Press.

Зокрема, 14 жовтня дрони влучили в датацентр "Сбербанку" у Балакові Саратовської області. Після цього росіяни почали скаржитися на проблеми з банківськими застосунками, онлайн-платежами та іншими цифровими сервісами. Хоча керівництво запевняло, що всі системи працюють у штатному режимі.

Однак найсерйозніші перебої виникли раніше: після серії атак на інфраструктуру "Яндекса" в Рязанській, Калузькій та Володимирській областях 8 – 11 жовтня. Користувачі постали перед труднощами під час оплати покупок та оформлення інтернет-замовлень. Наслідки також відчули компанії фінансового сектору, які використовують хмарні технології російського IT-гіганта.



Уражені датацентри в Росії / Джерело AP reports, Institute for the Study of War with AEI's Critical Threats Project

Як це може змінити плани Кремля

На думку керівника організації Internet Protection Society Михайла Клімарьова, удари по датацентрах можуть змусити великий російський бізнес переносити свою інфраструктуру за кордон. Водночас владі доведеться відмовитися від подальшого посилення контролю над інтернетом, аби зменшити економічні втрати.

Окрім того, руйнування нібито здатні суттєво загальмувати амбіції Москви стати одним зі світових лідерів у розвитку ШІ.

До слова, додаткову вразливість Росії створює політика цифрового суверенітету, яка вимагає зберігати дані всередині країни, тоді як Україна розмістила свою критично важливу інформацію на серверах у європейських державах-партнерах.