Какие НПЗ России атаковали ВСУ?

За последние недели украинские беспилотники атаковали ряд крупных объектов нефтепереработки в России. Под удары попали Новошахтинский, Волгоградский и Сызранский НПЗ, а также несколько станций нефтепровода "Дружба" в Тамбовской и Брянской областях, пишет 24 Канал.

На Новошахтинском заводе в Ростовской области пожар длился пять дней, а спутниковые снимки подтвердили, что полностью были уничтожены шесть резервуаров, еще два – повреждены.

По данным Генштаба Украины, на Сызранском НПЗ зафиксировали около двадцати взрывов. Эксперты считают, что некоторые мощности могут быть выведены из строя на длительный срок, а отдельные предприятия – вообще прекратить работу.

Какие последствия для переработки и экспорта российской нефти?

Как отмечали в Институте изучения войны (ISW), атаки нарушили работу около 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, что составляет примерно 1,1 миллиона баррелей в день. Россия в ответ увеличила экспорт сырой нефти, поскольку часть объемов, предназначенных для внутренней переработки, оказалась свободной.

Важно! В августе Москва пересмотрела планы экспорта через западные порты, добавив около 200 тысяч баррелей в сутки. Однако эксперты указывают, что графики поставок остаются неопределенными из-за новых атак и меняющихся сроков ремонта.

В отдельных случаях повреждения инфраструктуры, например нефтепровода "Дружба", могут сокращать экспорт до полумиллиона баррелей в сутки.

Пораженные резервуары НПЗ в Новошахтинске / фото Maxar

Топливный кризис в России?

Удары по НПЗ усилили и без того напряженную ситуацию на российском рынке топлива. Уже около 13% мощностей по производству бензина оказались остановлены. В ряде регионов, включая Дальний Восток, Сибирь и оккупированный Крым, введено нормирование продаж, а бензин А-95 и А-92 продается по талонам или вообще недоступен.

Интересно! Глава Курильского муниципального округа Константин Истомин сообщил 25 августа, что российские власти приостановили продажу бензина А-92 на Курильских островах.

Там, где топливо есть в свободной продаже, цены значительно выросли: с начала года стоимость А-95 увеличилась примерно на 45%.

Недавние украинские поражения обострили дефицит бензина и вызвали резкий рост цен на бензин по всей России и на оккупированной части Украины, что, вероятно, приведет к увеличению потребительских расходов и увеличению бизнес-расходов во всех отраслях промышленности. Этот рост будет способствовать инфляционным ожиданиям, а также подтолкнет общую инфляцию вверх, увеличивая как прямые, так и косвенные расходы в экономике,

– добавили аналитики ISW.

Ситуация осложняется международными санкциями, из-за которых Россия испытывает трудности с закупкой оборудования для ремонта и обслуживания заводов. На фоне перебоев с железнодорожным и авиационным сообщением растет спрос на автомобили, что дополнительно увеличивает потребление топлива при сокращении предложения.

Как дефицит бензина влияет на экономику России?

Рост цен на бензин усиливает инфляционное давление и увеличивает расходы как для населения, так и для бизнеса. Это может привести к ускорению инфляции и снижению покупательной способности.

Повышение цен на бензин и снижение процентной ставки, вместе с долгосрочным увеличением выплат для поддержки набора военнослужащих и увеличения рабочей силы оборонно-промышленной базы вероятно, приведут к резкому росту инфляции, ослабление покупательной способности потребителей, девальвации рубля в среднесрочной и долгосрочной перспективе и создание дальнейшей макроэкономической нестабильности в России,

– добавили в ISW.

Экономисты предупреждают, что сочетание дефицита топлива, снижение ключевой ставки Банком России и рост государственных расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс способно вызвать девальвацию рубля и дополнительную макроэкономическую нестабильность.