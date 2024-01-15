США приклали до цього руку: ціни на золото зросли на понад 2% після ударів по Ємену
Джерело:CNBC
Увечері 12 січня вартість лютневого контракту золота на біржі CME зросла до 2067,15 долара за тройську унцію. Останній раз ціна дорогоцінного металу коливалася на такому рівні 5 січня 2024 року.
Ціни на золото зросли
Вартість золота зросла на 2,37% через тривогу на ринку, щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході. Через геополітичні ризики інвестори використали традиційні інструменти, що спричинило підвищення попиту на дорогоцінний метал.
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Золото дорожчає на тлі тривалого геополітичного конфлікту на Близькому Сході… Попри сильніший, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, вартість золота відновилася, зросла і, ймовірно, зростатиме далі,
– сказав керівник дослідницького відділу компанії Nirmal Bang Commodities Мумбаї Кунал Шах.
Зростання цін на золото відбувається попри неочікувано сильнішу інфляцію в США, ніж передбачалося.Нагадаємо! Вночі 12 січня США спільно з Великою Британією завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені. Це було їх відповіддю на напади угруповання на кораблі у Червоному морі.
Як відреагував ринок нафти
Ціни на дві еталонні марки нафти зросли після ударів по Ємену. Наприклад нафта Brent подорожчала на 4,3% до 80 доларів за барель, але динаміка пішла на спад.
Станом на 12 січня ціни коливалися так:
- Ф'ючерси на сировину Brent подорожчали на 3,13% до 79,83 долара за барель;
- Американська нафта WTI зросла в ціні на 3,24% до 74,35 долара за барель.