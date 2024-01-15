США приклали до цього руку: ціни на золото зросли на понад 2% після ударів по Ємену

Увечері 12 січня вартість лютневого контракту золота на біржі CME зросла до 2067,15 долара за тройську унцію. Останній раз ціна дорогоцінного металу коливалася на такому рівні 5 січня 2024 року.

Ціни на золото зросли

Вартість золота зросла на 2,37% через тривогу на ринку, щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході. Через геополітичні ризики інвестори використали традиційні інструменти, що спричинило підвищення попиту на дорогоцінний метал.

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Золото дорожчає на тлі тривалого геополітичного конфлікту на Близькому Сході… Попри сильніший, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, вартість золота відновилася, зросла і, ймовірно, зростатиме далі,

– сказав керівник дослідницького відділу компанії Nirmal Bang Commodities Мумбаї Кунал Шах.

Зростання цін на золото відбувається попри неочікувано сильнішу інфляцію в США, ніж передбачалося.

Як відреагував ринок нафти

Вночі 12 січня США спільно з Великою Британією завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені. Це було їх відповіддю на напади угруповання на кораблі у Червоному морі.

Ціни на дві еталонні марки нафти зросли після ударів по Ємену. Наприклад нафта Brent подорожчала на 4,3% до 80 доларів за барель, але динаміка пішла на спад.

Станом на 12 січня ціни коливалися так: