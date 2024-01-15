Цены на золото выросли

Стоимость золота выросла на 2,37% из-за тревоги на рынке относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за геополитических рисков инвесторы использовали традиционные инструменты, что повлекло за собой повышение спроса на драгоценный металл.

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Золото дорожает на фоне продолжающегося геополитического конфликта на Ближнем Востоке.
– сказал руководитель исследовательского отдела компании Nirmal Bang Commodities Мумбаи Кунал Шах.

Рост цен на золото происходит, несмотря на неожиданно более сильную инфляцию в США, чем предполагалось.

Как отреагировал рынок нефти

Цены на две эталонные марки нефти выросли после ударов по Йемену. К примеру нефть Brent подорожала на 4,3% до 80 долларов за баррель, но динамика пошла на убыль.

По состоянию на 12 января цены колебались так:

  • Фьючерсы на сырье Brent подорожали на 3,13% до 79,83 доллара за баррель;
  • Американская нефть WTI выросла в цене на 3,24% до 74,35 доллара за баррель.