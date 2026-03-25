Важлива інформація для УБД: ці громадяни можуть вийти на пенсію раніше

Українці, які мають статус учасника бойових дій, можуть піти на пенсію раніше ніж загальновизначений час. Водночас, аби це зробити, такі особи зобов'язані відповідати низці вимог.

Коли УБД можуть піти на пенсію?

Чоловіки зі статусом УБД можуть піти на пенсію у 55 років. А жінки – в 50 років, повідомляє ПФУ.

До того ж такі особи мають набути достатньо стажу:

25 років – норма для чоловіків;

20 років – для жінок.

Зауважимо, що достроковий вихід на пенсію учасниками бойових дій може відбутися, якщо наведені вище умови виконані. Це зафіксовано у статті №115 Закону України № 1058-IV.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески,

– вказує ПФУ.

Мінімальна пенсія для УБД складає – 4 958 гривень. Окрім цього, такі особи мають право на різного роду доплати. Зокрема, одна з них складає – 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Також УБД мають право на:

цільову грошову допомогу для прожиття;

щомісячну адресну допомогу, якщо пенсія не сягає мінімальної.

Аби оформити таку пенсію, потрібно зібрати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

трудова книжка чи документи, які засвідчують проходження служби;

посвідчення УБД;

фото – для видачі посвідчення;

якщо дані в реєстрі відсутні, то необхідно також мати – довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року;

довідки про участь у заходах із забезпечення оборони України.

Як УБД можуть оформити собі пенсію?