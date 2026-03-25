Коли УБД можуть піти на пенсію?

Чоловіки зі статусом УБД можуть піти на пенсію у 55 років. А жінки – в 50 років, повідомляє ПФУ.

Читайте також Яка буде пенсія у 2026 році, якщо зовсім не маєш стажу

До того ж такі особи мають набути достатньо стажу:

25 років – норма для чоловіків;

20 років – для жінок.

Зауважимо, що достроковий вихід на пенсію учасниками бойових дій може відбутися, якщо наведені вище умови виконані. Це зафіксовано у статті №115 Закону України № 1058-IV.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески,

– вказує ПФУ.

Мінімальна пенсія для УБД складає – 4 958 гривень. Окрім цього, такі особи мають право на різного роду доплати. Зокрема, одна з них складає – 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Також УБД мають право на:

цільову грошову допомогу для прожиття;

щомісячну адресну допомогу, якщо пенсія не сягає мінімальної.

Аби оформити таку пенсію, потрібно зібрати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

трудова книжка чи документи, які засвідчують проходження служби;

посвідчення УБД;

фото – для видачі посвідчення;

якщо дані в реєстрі відсутні, то необхідно також мати – довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року;

довідки про участь у заходах із забезпечення оборони України.

Як УБД можуть оформити собі пенсію?