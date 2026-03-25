Важная информация для УБД: эти граждане могут выйти на пенсию раньше
- Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше: мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет, при условии наличия 25 и 20 лет стажа соответственно.
- Минимальная пенсия для УБД составляет 4 958 гривен.
Украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, могут уйти на пенсию раньше общепризнанного времени. В то же время, чтобы это сделать, такие лица обязаны соответствовать ряду требований.
Когда УБД могут уйти на пенсию?
Мужчины со статусом УБД могут уйти на пенсию в 55 лет. А женщины – в 50 лет, сообщает ПФУ.
К тому же такие лица должны приобрести достаточно стажа:
- 25 лет – норма для мужчин;
- 20 лет – для женщин.
Заметим, что досрочный выход на пенсию участниками боевых действий может состояться, если приведенные выше условия выполнены. Это зафиксировано в статье №115 Закона Украины № 1058-IV.
Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы,
– указывает ПФУ.
Минимальная пенсия для УБД составляет – 4 958 гривен. Кроме этого, такие лица имеют право на разного рода доплаты. В частности, одна из них составляет – 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Также УБД имеют право на:
- целевую денежную помощь для проживания;
- ежемесячную адресную помощь, если пенсия не достигает минимальной.
Чтобы оформить такую пенсию, нужно собрать пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код (РНОКПП);
- трудовая книжка или документы, которые удостоверяют прохождение службы;
- удостоверение УБД;
- фото – для выдачи удостоверения;
- если данные в реестре отсутствуют, то необходимо также иметь – справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года;
- справки об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.
Как УБД могут оформить себе пенсию?
Участники боевых действий имеют право оформлять пенсию различными способами. В частности, дистанционно. Для этого нужно воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ.
Кроме этого, оформить такую пенсию лицо может и лично. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Заметим, место регистрации гражданина, не играет роли в выборе подразделения для обращения.