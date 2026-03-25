Важная информация для УБД: эти граждане могут выйти на пенсию раньше

Украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, могут уйти на пенсию раньше общепризнанного времени. В то же время, чтобы это сделать, такие лица обязаны соответствовать ряду требований.

Когда УБД могут уйти на пенсию?

Мужчины со статусом УБД могут уйти на пенсию в 55 лет. А женщины – в 50 лет, сообщает ПФУ.

К тому же такие лица должны приобрести достаточно стажа:

25 лет – норма для мужчин;

20 лет – для женщин.

Заметим, что досрочный выход на пенсию участниками боевых действий может состояться, если приведенные выше условия выполнены. Это зафиксировано в статье №115 Закона Украины № 1058-IV.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы,

– указывает ПФУ.

Минимальная пенсия для УБД составляет – 4 958 гривен. Кроме этого, такие лица имеют право на разного рода доплаты. В частности, одна из них составляет – 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Также УБД имеют право на:

целевую денежную помощь для проживания;

ежемесячную адресную помощь, если пенсия не достигает минимальной.

Чтобы оформить такую пенсию, нужно собрать пакет документов:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

трудовая книжка или документы, которые удостоверяют прохождение службы;

удостоверение УБД;

фото – для выдачи удостоверения;

если данные в реестре отсутствуют, то необходимо также иметь – справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года;

справки об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

