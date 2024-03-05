Турецький порт остаточно відмовився від російської нафти: що стало ключовим фактором впливу

Один із турецьких портів відмовився від операцій з російською нафтою та нафтопродуктами. Це рішення пов'язане із санкціями.

Йдеться про нафтовий термінал у місті Дьортьол, який розташований на південному узбережжі Туреччини. Раніше повідомляли, що цей об'єкт використовують для обходу санкцій проти Росії.

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Турецький порт відмовився від операцій з російською нафтою

Терміналом управляє компанія Global Terminal Services (далі GTS), яка проінформувала своїх клієнтів про остаточну відмову від операцій з нафтою та нафтопродуктами російського походження наприкінці лютого.

Цікаво, що у GTS наголошують, що усі попередні операції з російською сировиною, здійснювали із відповідно до санкцій. Для прикладу, йдеться про цінову стелю на рівні 60 доларів за барель.

Турецька компанія додає, що її рішення про відмову приймати нафту російського походження або продукцію, відвантажену з російських портів – це додатковий захід до чинних санкційних обмежень. Мовляв, так вони прагнуть усунути наслідки дій, які перебувають поза сферою впливу та контролю компанії.

Країни ОПЕК+ вирішили продовжити зменшувати обсяги видобування нафти. Експерти вважають, що так вони прагнуть зупинити падіння цін на ринку.

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