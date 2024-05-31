Туреччину можуть виключити із "сірого списку" потужної організації

Світова організація боротьби з фінансовими злочинами розглядає можливість виключення Туреччини з "сірого списку". Відповідне рішення можуть ухвалити в кінці червня.

Це може стати потужним поштовхом для однієї із найбільших економік Близького Сходу.

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Туреччину можуть виключити із "сірого списку" FATF

Туреччину можуть виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом. Одна з головних підстав для такого рішення – зусилля країни по боротьбі з незаконними грошовими потоками.

Що таке Світова організація боротьби з фінансовими злочинами Це міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Був заснований в 1989 за ініціативою країн G7.

Водночас деякі члени Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (FATF) не підтримують виключення Туреччини з "сірого списку". Через це досі немає остаточного рішення щодо статусу країни. З іншої сторони, позитивне рішення для Туреччини можуть ухвалити в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі 28 червня.

Кроки Туреччини для боротьби з відмиванням грошей

Туреччини внесли до "сірого списку" FATF 21 жовтня 2021 року. Це обґрунтували недостатньо ефективною боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Додають, що уряд Туреччини співпрацював із США, аби заморозити активи терористів. Крім того, у травні Туреччина запропонувала законопроєкт, що регулює криптовалютні платформи. Це сприятиме виконанню останньої рекомендації FATF, яка залишається невиконаною. Йдеться про рекомендацію щодо "нових технологій".

Водночас країни Заходу дуже пильно стежать за Туреччиною, оскільки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до країни переїхали чимало заможних росіян.