Это может стать мощным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока.

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Турцию могут исключить из "серого списка" FATF

Турцию могут исключить из списка юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом. Одно из главных оснований для такого решения – усилия страны по борьбе с незаконными денежными потоками.

Что такое Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Это межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе в отношении отмывания денег. Был основан в 1989 по инициативе стран G7.

В то же время некоторые члены Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) не поддерживают исключение Турции из "серого списка". Поэтому до сих пор нет окончательного решения относительно статуса страны. С другой стороны, положительное решение для Турции могут принять в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.

К теме! Турцию внесли в "серый список" FATF 21 октября 2021 года. Это обосновали недостаточно эффективной борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Шаги Турции для борьбы с отмыванием денег

Добавляют, что правительство Турции сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов. Кроме того, в мае Турция предложила законопроект, регулирующий криптовалютные платформы. Это будет способствовать выполнению последней рекомендации FATF, которая остается невыполненной. Речь идет о рекомендации по "новым технологиям".

В то же время страны Запада очень пристально следят за Турцией, поскольку после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в страну переехали немало состоятельных россиян.