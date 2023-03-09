Саудівська Аравія підтримала Туреччину на 5 мільярдів доларів: чому це важливо

Союзником Туреччини у контексті підтримки економіки стала Саудівська Аравія. Це сигнал про відновлення відносин між країнами після серйозного скандалу.

Річ у тому, що Саудівська Аравія погодилася виділити 5 мільярдів доларів центральному банку Туреччини. До цього залучать Саудівський фонд розвитку.

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Саудівська Аравія виділила Туреччині 5 мільярдів доларів

Таким чином, згідно з офіційною заявою фонду, Саудівська Аравія вирішила підтримати зусилля Туреччини щодо зміцнення її економіки. Ці новини прозвучали на тлі таких подій:

Боротьба країни з високою інфляцією;

Серія потужних землетрусів, які призвели до загибелі десятків тисяч людей, а мільйони осіб залишилися без домівок.

Рішення Саудівської Аравії свідчить про подальше покращення відносин з Туреччиною. Ці країни є впливовими гравцями мусульманського світу. Річ у тому, що держави майже припинили будь-які види співпраці після вбивства журналіста Джамаля Хашоґджі в консульстві Саудівської Аравії на території Туреччини. Підозрюють, що до цього причетні агенти країни з Близького Сходу.

Усе змінилося у 2022 році, під час якого лідери обох країн здійснили дипломатичні візити, у рамках яких обговорювали питання торгівлі та інвестицій. Одна з причин покращення відносин між Туреччиною та Саудівською Аравією – зміна позиції Ердогана щодо офіційного Ріяда. Для нього це варіант отримати підтримку для турецької економіки.

Що варто знати про економічну ситуацію у Туреччині

Нагадаємо, що для Туреччини інфляція це далеко не нова проблема. Країна серед світових лідерів за темпами зростання цін. Наразі інфляція становить вище 55%, хоча у травні 2022 році цей показник досягнув рекорду за 23 роки – 73,5% у річному розрахунку.

Тоді як офіційна валюта – ліра – коливається впритул до рекордно низького рівня щодо долара за кілька років, протягом яких турецький президент Реджеп Ердоган взяв під контроль центральний банк країни. Для прикладу, політик виступає проти підняття базової ставки.

Події останніх років також посилили тиск на економіку Туреччини. Йдеться про такі фактори впливу:

Зростання цін на енергоносії;

Пандемія коронавірусу;

Збільшення торгового дефіциту.

На сьогодні чимало людей з 85 мільйонів мають труднощі з тим, щоб дозволити собі базові товари.