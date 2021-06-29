Федеральний суддя Джеймс Е. Боасберг скасував кілька антимонопольних справ проти Facebook. Ініціатором цих проваджень були Федеральна торгова комісія США та влада штату Каліфорнія. Служитель Феміди скасував найбільш узгоджену кампанію щодо контролю над соціальною мережею.

Цікаво Жодних секретів: головні правила жінок-інвесторів на фінансових ринках

Цукерберг розбагатів на 5,1 мільярда доларів

На фоні цього акції Facebook різко зросли в ціні. Компанія вперше подолала поріг ринкової вартості в 1 трильйон доларів. Стрімке зростання вартості активів техгіганта – це подарунок не лише для звичайних інвесторів, але й для мільярдерів: плюс 4,1% під час торгів в неробочий час і статки Марка Цукерберга зросли на 5,1 мільярда доларів.

Акції Facebook стрімко зросли в ціні / Інфографіка Yahoo!Finance

Рішення cудді та зміна вартості акцій Facebook підкреслюють складність майбутнього компанії. Соціальна мережа має чимало критиків з обох політичних кланів та отримала потужний удар через обробку даних користувачів.

Опоненти компанії мали надію, що антимонопольні провадження допоможуть зменшити масштаби та важливість Facebook та певною мірою забезпечать певне регулювання соціальної мережі. Справа розгорталася навколо придбання Instagram та WhatsApp у 2012 та 2014 роках відповідно. Проте, все виглядає так, що приструнити Facebook буде набагато складніше, ніж здавалося на перший погляд. Суддя Боасберг закрив справу через строки давності та додав, що регулятору не вдалося надати достатньо аргументованих фактів проти Facebook. Однак, Федеральна торгова комісія США може ще раз подати позов проти техгіганта протягом 30 днів.

Історія успіху Марка Цукерберга: дивитися відео

Попри потік негативних новин протягом чотирьох років, активи Facebook були переможцем на біржі. Цінні папери компанії подвоїли свою вартість з березня 2018 року. Оприлюднення даних Cambridge Analytic стало новою ерою в історії Facebook. За аналогічний період індекс S&P 500 подорожчав трохи менше ніж на 60%. Тоді капітал Цукерберга виріс з 60 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів. За даними Forbes, зараз статки підприємця оцінюють у 128 мільярдів доларів.