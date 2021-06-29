Федеральный судья Джеймс Э. Боасберг отменил несколько антимонопольных дел против Facebook. Инициатором этих производств были Федеральная торговая комиссия США и власти штата Калифорния. Служитель Фемиды отменил наиболее согласованную кампанию по контролю над социальной сетью.

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Цукерберг разбогател на 5,1 миллиарда долларов

На фоне этого акции Facebook резко выросли в цене. Компания впервые преодолела порог рыночной стоимости в 1 триллион долларов . Стремительный рост стоимости активов техгиганта – это подарок не только для обычных инвесторов, но и для миллиардеров: плюс 4,1% в ходе торгов в нерабочее время и состояние Марка Цукерберга выросло на 5,1 миллиарда долларов.

Акции Facebook стремительно выросли в цене / Инфографика Yahoo! Finance

Решение судьи и изменение стоимости акций Facebook подчеркивают сложность будущего компании. Социальная сеть имеет немало критиков из обоих политических кланов и получила мощный удар из-за обработки данных пользователей.

Оппоненты компании надеялись, что антимонопольные производства помогут уменьшить масштабы и важность Facebook и в определенной степени обеспечат определенное регулирование социальной сети. Дело разворачивалось вокруг приобретения Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах соответственно. Однако, все выглядит так, что приструнить Facebook будет гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Судья Боасберг закрыл дело из-за срока давности и отметив, что регулятору не удалось предоставить достаточно аргументированных фактов против Facebook. Однако, Федеральная торговая комиссия США может еще раз подать иск против техгиганта в течении 30 дней.

История успеха Марка Цукерберга: смотреть видео

Несмотря на поток негативных новостей в течение четырех лет, активы Facebook были победителем на бирже. Ценные бумаги компании удвоили свою стоимость с марта 2018 года. Обнародование данных Cambridge Analytic стало новой эрой в истории Facebook. За аналогичный период индекс S&P 500 подорожал немного меньше чем на 60%. Тогда капитал Цукерберга вырос с 60 миллиардов долларов к 100 миллиардам долларов. По данным Forbes , сейчас состояние предпринимателя оценивается в 128 миллиардов долларов.