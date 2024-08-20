Ціна золота вперше в історії злетіла вище 1 мільйона доларів, але є один важливий нюанс

З початку 2024 року золото суттєво зросло в ціні. Після встановлення останнього історичного максимуму на ринку, експерти звернули увагу на вартість золотих злитків.

Ціна золота перетнула ще одну психологічну позначку

Нагадаємо, що на минулому тижні ціна золота перетнула позначку в 2500 доларів за тройську унцію, встановивши новий історичний максимум на ринку. Це сприяло тому, що вартість золотих злитків також досягнула важливого психологічного рівня.

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У результаті один золотий злиток коштує понад 1 мільйон доларів. Як правило, кожен злиток важить приблизно 400 унцій. Варто додати, що ціна золотих злитків перетнула цю позначку вперше в історії. Водночас варто виділити кілька нюансів:

Хоча золоті злитки на лондонському ринку, що є світовим центром торгівлі дорогоцінним металом, зазвичай важать близько 400 тройських унцій, вони можуть містити від 350 до 430 унцій чистого золота.

Про це повідомляють експерти з Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів.

Варто також додати, що у першій половині 2024 року центральні банки придбали 483,3 тонни золота, що еквівалентно майже 40 тисячам злитків дорогоцінного металу, згідно з підрахунками Bloomberg. Нагадаємо, що попит на золото серед світових центробанків – це один із ключових факторів, які впливають на ринок дорогоцінних металів та сприяють зростання цін. Ще одна причина, яка сприяє подорожчанню золота, – очікування щодо зниження процентних ставок у США.