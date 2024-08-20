Турецькі банки намагаються підтримати курс валюти

Державні банки у Туреччині продали понад 500 мільйонів доларів у понеділок, 19 серпня, аби задовольнити попит на ринку. Це також потрібно для підтримки курсу ліри. Про ситуацію на валютному ринку Туреччини розповіли трейдери, які попросили не розкривати їхні імена, оскільки вони не мають повноважень говорити про це публічно.

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Національна валюта дешевшає відносно долара протягом трьох тижнів поспіль. Це найдовший період знецінення ліри з 21 червня. Зокрема, 19 серпня ліра подешевшала на 0,2%, торгуючись на рівні 33,7495 за долар.

Варто додати, що турецькі державні банки продали валюту напередодні засідання центрального банку Туреччини, на якому будуть ухвалювати рішення щодо процентних ставок. Очікують, що регулятор залишить облікову ставку без змін на рівні 50%.

На момент створення цього матеріалу, курс долара у Туреччині коливається на рівні 33,8 ліги. Долар наразі продовжує зростати в ціні, згідно з даними Yahoo!Finance.