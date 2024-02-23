Золото може різко подорожчати: чому варто стежити за центробанками та доларом  

Аналітики з американської фінансової корпорації Citi оприлюднили новий прогноз щодо цін на золото. Експерти вважають, що у наступні 12 – 18 місяців на ринку зафіксують важливі зміни.

Золото може встановити новий рекорд

Аналітики з Citi прогнозують, що протягом 12 – 18 місяців вартість золота може стрімко зрости. Фахівці наразі говорять про ціну на рівні 3000 доларів за унцію. Потенційні зміни пов'язують з кількома факторами.

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Зокрема, виділяють тренд на дедоларизацію. За словами експертів з Citi, найімовірніше, золото досягне 3000 доларів за унцію завдяки тому, що країни, що розвиваються будуть зменшувати свою залежність від американської валюти. У результаті це призводить до розвитку кризи довіри до долара США. Для прикладу, у Morgan Stanley вважають, що роль долара у глобальній системі можуть переглянути.

На цьому тлі обсяги купівлі золота можуть зрости вдвічі, кинувши виклики індустрії ювелірних виробів, яка на сьогодні є найбільшим рушієм цін на дорогоцінний метал.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2024 долари за унцію, згідно з даними CNBC

До того ж в останні роки центральні банки встановили кілька рекордів, купуючи золото. Завдяки цьому регулятори прагнуть диверсифікувати свої резерви та знизити кредитний ризик.

Лідерами за обсягами купівлі золота стали центральні банки Китаю та Росії. Тоді як Індія, Бразилія та Туреччина значно збільшили закупівлі дорогоцінного металу. Аналітики також вважають, що центробанки можуть почати активніше купувати золото на тлі стагфляції або глибока глобальної рецесії.