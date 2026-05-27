Золото дешевшає на тлі новин про Іран та США

Ціна на золото знижується. Цьому, зокрема, сприяє те, що інвестори провели оцінку відносин Ірану та США. Наразі між Вашингтон й Тегераном відчутна напруга.

Як ситуація між Іраном та США впливає на золото?

Наразі очікування ринку, що конфлікт між Іраном та США швидко закінчиться, майже зникли, повідомляє Reuters.

Іран 26 травня повідомив, що США порушили угоду про припинення вогню. Адже американські сили завдали удару по іранській території.

Ціни впали, наближаючись до підтримки на рівні 4 450 доларів, оскільки надії на мирну угоду між США та Іраном хитаються. До проблем із золотом додаються постійно зростаючі очікування щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою на тлі цінового тиску, спричиненого конфліктом,

– наголосив старший аналітик FXTM Лукман Отунуга.

Якщо ціновий тиск посилюватиметься, то ФРС довше триматиме процентні ставки на високому рівні. А це змусить золото бути дешевшим.

Традиційно, саме цей метал розглядають як метод захисту від інфляції. Тому вищі ставки можуть ще більше обтяжити золото.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що деескалація конфлікту між США та Іраном позитивно вплине на золото

Як змінились ціни на золото 27 травня?

Спотова вартість золота впала на 1,3%. Вона сягнула – 4 448,43 долара за унцію.

А от ф'ючерси на золото в США з постачанням у червні впали на 1,3%. Тепер вони коштують 4 446,20 долара за унцію.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

Срібло подешевшало. Воно впало на 3,3% і тепер коштує – 74,38 долара за унцію.

Платина впала в ціні на 1,9%. Тепер її вартість – 1 921,04 долара за унцію.

Паладій, своєю чергою, подешевшав на 0,4%. Цей метал має ціну – 1 385,03 долара за унцію.

Чому на Близькому Сході очікувалось перемир'я?