Золото встановило новий історичний рекорд

Золото продовжує зростати в ціні, встановивши новий історичний рекорд на ринку. Цьому сприяли фактори з США та Близького Сходу.

Нагадаємо, що попередній історичний рекорд золото встановило у квітні 2024 року. Проте після дорогоцінний метал опинився під серйозним тиском.

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Золото встановило новий рекорд

На ринку зафіксували зростання вартості золота на 1,4%. Таким чином, ціна дорогоцінного металу 2450,07 долара за унцію. Золото зафіксувало новий історичний максимум, оскільки на останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система США зможе знизити ставку уже у вересні.

До того ж на минулому тижні американський долар подешевшав, тоді як державні облігації подорожчали після публікації даних по інфляцію у США за квітень. Ціни в країні знизилися більше, ніж очікували. Така динаміка підтримала дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Ще один фактор впливу – невизначеність ситуації в Ірані. Нагадаємо, що увага світу наразі прикута до падіння літака з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Це призвело до посилення зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході. Експерт додав, що, безперечно, існує елемент надто швидких висновків, адже інформації про ситуацію досить мало.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2440 доларів за унцію. Метал демонструє позитивну динаміку на ринку, згідно з даними Markets Insider. З початку 2024 року золото зросло в ціні на понад 18%.