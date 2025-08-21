Економічна нестабільність знову робить золото головним притулком для інвесторів, що забезпечує йому стійке зростання. До цього фактору долучається й нові мита від адміністрації США та загальна політична напруженість.

Які світові ціни на золото?

У середу вартість золота піднялася майже на 1% на тлі ослаблення долара США. Також інвестори очікували публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи розраховуючи отримати сигнали про подальші зміни процентних ставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Проба золота: що це таке та як її визначити

Ціни на золото на спотовому ринку зросли на 0,9% і досягли 3 343,42 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США також додали 0,9%, піднявшись до 3 387,10 долара.

Вчора ціни на золото знизилися, тому зараз трейдери сприймають це як можливість для покупок перед публікацією протоколу ФРС,

– зазначив ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

На попередньому засіданні ФРС залишила ставку без змін, проте два члени центробанку виступили за її зниження, вважаючи, що це допоможе стримати подальше ослаблення ринку праці.

Якщо виступ Джерома Пауелла буде мати м'який тон, це стане позитивним фактором для золота, яке саме по собі не приносить доходу. У такому випадку метал повинен буде подолати позначку 3 350 за унцію і надалі протестувати рівень 3 400 доларів,

— додав Хаберкорн.

Важливо! Більш низькі ставки традиційно підтримують високі ціни на золото, оскільки цей метал не приносить процентного доходу.

Які ціни на золото встановив НБУ?

У четвер, 21 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 397,09 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 383,90 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 353,12 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: