Ціни на золото трохи знизилися, проте за підсумками місяця очікується зростання. Це прогнозується на тлі публікації даних по інфляції в США, які дадуть ринкам більше сигналів про подальшу траєкторію зниження ставок Федеральною резервною системою.

Які ціни на золото?

У п'ятницю, 29 серпня, спотова ціна золота на 0,1%, до 3 414,07 долара за унцію. При цьому в серпні золото подорожчало на 3,6% і в четвер досягло, 28 серпня, 3 423,16 долара – максимального рівня з 23 липня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на золото з постачанням в грудні знизилися до 3 471,70 долара за унцію.

Крім невеликого зміцнення долара, золото відчуває тиск, характерний для руху цін навколо великих круглих рівнів. Видно, ринки не готові відпустити його далеко від психологічної позначки в 3 400 доларів напередодні публікації даних по витратах на особисте споживання в США,

– зазначив головний ринковий аналітик Nemo.Money Хан Тан.

Головна увага інвесторів зосереджена на індексі цін на особисте споживання (PCE) – улюбленому ФРС індикаторі інфляції, публікація якого очікується у п'ятницю, 29 серпня.

Поки дані по інфляції не перевищать побоювання, інвестори, які роблять ставку на зростання дорогоцінних металів, зможуть утримувати ціни на золото вище рівня в 3 400 доларів. Однак якщо індекс PCE розчарує очікування щодо зниження ставок ФРС в цьому році, спотова ціна може знову опуститися нижче цієї позначки,

– додав Тан.

Важливо! Золото, яке не приносить дохідності, традиційно виграє в умовах низьких процентних ставок.

Член ради керівників ФРС Крістофер Уоллер у четвер, 28 серпня, посилив свої заклики до здешевлення короткострокових запозичень у США, заявивши, що підтримає зниження ставки вже в наступному місяці.

Цікаво! За даними інструменту CME FedWatch, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні з грошово-кредитної політики в 85%.

Тим часом в Індії цього тижня спостерігалося невелике зростання попиту на фізичне золото, попри відновлення цін: ювеліри поповнювали запаси напередодні святкового сезону.

Які ціни на золото від НБУ?

У п'ятницю, 29 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 472,42 гривні за грам.

за грам. Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 459,00 гривні за грам.

гривні за грам. Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 427,70 гривні за грам.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

Спотова ціна срібла знизилася на 0,4%, до 38,91 долара за унцію. Також подешевшала платина – на 1,1%, до 1 343,98 долара, а паладій втратив 0,3%, до 1 099 доларів.