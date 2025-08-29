Цены на золото немного снизились, однако по итогам месяца ожидается рост. Это прогнозируется на фоне публикации данных по инфляции в США, которые дадут рынкам больше сигналов о дальнейшей траектории снижения ставок Федеральной резервной системой.

Какие цены на золото?

В пятницу, 29 августа, спотовая цена золота на 0,1%, до 3 414,07 доллара за унцию. При этом в августе золото подорожало на 3,6% и в четверг достигло, 28 августа, 3 423,16 доллара – максимального уровня с 23 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Стоимость драгоценных металлов в Украине: какие цены на золото в ломбардах и НБУ

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились до 3 471,70 доллара за унцию.

Помимо небольшого укрепления доллара, золото испытывает давление, характерное для движения цен вокруг больших круглых уровней. Видно, рынки не готовы отпустить его далеко от психологической отметки в 3 400 долларов в преддверии публикации данных по расходам на личное потребление в США,

– отметил главный рыночный аналитик Nemo.Money Хан Тан.

Главное внимание инвесторов сосредоточено на индексе цен на личное потребление (PCE) – любимом ФРС индикаторе инфляции, публикация которого ожидается в пятницу, 29 августа.

Пока данные по инфляции не превысят опасения, инвесторы, которые делают ставку на рост драгоценных металлов, смогут удерживать цены на золото выше уровня в 3 400 долларов. Однако если индекс PCE разочарует ожидания по снижению ставок ФРС в этом году, спотовая цена может снова опуститься ниже этой отметки,

– добавил Тан.

Важно! Золото, которое не приносит доходности, традиционно выигрывает в условиях низких процентных ставок.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в четверг, 28 августа, усилил свои призывы к удешевлению краткосрочных заимствований в США, заявив, что поддержит снижение ставки уже в следующем месяце.

Интересно! По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике в 85%.

Тем временем в Индии на этой неделе наблюдался небольшой рост спроса на физическое золото, несмотря на восстановление цен: ювелиры пополняли запасы в преддверии праздничного сезона.

Какие цены на золото от НБУ?

В пятницу, 29 августа, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 472,42 гривны за грамм.

за грамм. Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 459,00 гривны за грамм.

за грамм. Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 427,70 гривны за грамм.

Какие цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая цена серебра снизилась на 0,4%, до 38,91 доллара за унцию. Также подешевела платина – на 1,1%, до 1 343,98 доллара, а палладий потерял 0,3%, до 1 099 долларов.