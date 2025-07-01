Ціни на золото в Україні: як зросла вартість дорогоцінних металів у липні
- Ціни на золото зросли через економічну нестабільність, спотове золото досягло 3 343,07 долара за унцію.
- Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України варіюються від 1 736,25 до 4 800,00 гривень за грам залежно від проби.
Ціни на золото демонструють зростання на тлі економічної нестабільності. Зростання рівню інфляції та ослаблення національних валют додатково підживлюють інтерес до цього дорогоцінного металу.
Які світові ціни на золото
Спотове золото подорожчало на 0,5%, до 3 343,07 долара за унцію, а ф'ючерси – на 0,3% та досягнувши позначки 3 352,50 долара за унцію. При цьому наприкінці квітня спотові ціни на цей метал досягли рекордного максимуму в 3 500,05 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 36,86 долара за унцію, а платина подорожчала на 0,7% і досягла вартості у 1 376,33 долара за унцію.
Ціни на золото від НБУ
Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:
- Банківський метал: 4 443,22 гривні за грам.
- Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 429,89 гривні за грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 398,79 гривні за грам.
Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України
Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:
- 375 проба: 1 736,25 гривні за грам;
- 500 проба: 2 353,33 гривні за грам;
- 583 проба: 2 766,20 гривні за грам;
- 585 проба: 2 771,80 гривні за грам;
- 750 проба: 3 498,42 гривні за грам;
- 900 проба: 4 218 гривень за грам;
- 916 проба: 4 289 гривень за грам;
- 999 проба (банківські злитки): 4 800,00 гривень за грам.