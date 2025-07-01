Ціни на золото в Україні: як зросла вартість дорогоцінних металів у липні

Ціни на золото демонструють зростання на тлі економічної нестабільності. Зростання рівню інфляції та ослаблення національних валют додатково підживлюють інтерес до цього дорогоцінного металу.

Які світові ціни на золото

Спотове золото подорожчало на 0,5%, до 3 343,07 долара за унцію, а ф'ючерси – на 0,3% та досягнувши позначки 3 352,50 долара за унцію. При цьому наприкінці квітня спотові ціни на цей метал досягли рекордного максимуму в 3 500,05 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 36,86 долара за унцію, а платина подорожчала на 0,7% і досягла вартості у 1 376,33 долара за унцію.

Ціни на золото від НБУ

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 443,22 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 429,89 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 398,79 гривні за грам.

Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: