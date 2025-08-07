Ціни на золото зросли на тлі відновлення торговельної напруженості, викликаної введенням високих мит з боку США, що посилило попит на захисні активи. Додаткову підтримку дорогоцінному металу надало ослаблення долара.

Які ціни на золото?

У четвер, 7 серпня, спотова ціна на золото зросла на 0,4% — до 3 380,81 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,6%, досягнувши позначки 3 454,80 долара.

Дивіться також Золоті злитки: скільки вони важать та якими бувають

Набув чинності новий пакет мит, введених президентом США Дональдом Трампом. Тарифи варіюються від 10% до 50% і охоплюють десятки країн, знову піддаючи перевірці межі його жорсткої торгової стратегії.

Важливо! Індекс долара знизився на 0,2%, досягнувши мінімального значення за півтора тижня, що зробило золото більш доступним для власників інших валют.

Трамп також оголосив про 100-відсоткове мито на імпорт напівпровідників. При цьому винятки передбачені для компаній, які вже виробляють або мають намір виробляти такі компоненти на території США.

Увага знову зосереджена на факторах невизначеності, особливо на тлі останніх новин про торгові мита. Це сприяє зростанню інтересу до захисних активів. Додаткову підтримку надає загальний макроекономічний настрій – ослаблення долара і зростаючі очікування пом'якшення політики ФРС,

– зазначила стратег ANZ по сировинних товарах Соні Кумарі.

Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ФРС, можливо, доведеться вдатися до зниження ставок у короткостроковій перспективі через уповільнення темпів зростання економіки.

Мита залишаються важливим фактором, але ключове значення матиме динаміка економіки США. Якщо в другій половині року вона істотно сповільниться, ціна золота може досягти нашого цільового рівня – 3 500 доларів вже до вересня,

– додала вона.

Золото традиційно вважається активом-притулком у періоди політичної та економічної нестабільності та, як правило, демонструє зростання в умовах низьких процентних ставок.

Ми як і раніше очікуємо помірне підвищення цін на золото, яке збережеться до кінця 2026 року. Експерти банку прогнозують середню ціну на золото на рівні 3 220 доларів за унцію у 2025 році та 3 475 доларів – у 2026 році,

– йдеться в аналітичній записці NAB.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,9% – до 38,20 долара за унцію, платина подешевшала на 0,7%, до 1 324,40 долара, а паладій додав у ціні 1,8%, досягнувши 1 152,46 долара.