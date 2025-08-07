Цены на золото выросли на фоне возобновления торговой напряженности, вызванной введением высоких пошлин со стороны США, что усилило спрос на защитные активы. Дополнительную поддержку драгоценному металлу оказало ослабление доллара.

Какие цены на золото?

В четверг, 7 августа, спотовая цена на золото выросла на 0,4% - до 3 380,81 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,6%, достигнув отметки 3 454,80 доллара.

Смотрите также Золотые слитки: сколько они весят и какими бывают

Вступил в силу новый пакет пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Тарифы варьируются от 10% до 50% и охватывают десятки стран, снова подвергая проверке границы его жесткой торговой стратегии.

Важно! Индекс доллара снизился на 0,2%, достигнув минимального значения за полторы недели, что сделало золото более доступным для держателей других валют.

Трамп также объявил о 100-процентной пошлине на импорт полупроводников. При этом исключения предусмотрены для компаний, которые уже производят или намерены производить такие компоненты на территории США.

Внимание вновь сосредоточено на факторах неопределенности, особенно на фоне последних новостей о торговых пошлинах. Это способствует росту интереса к защитным активам. Дополнительную поддержку оказывает общее макроэкономическое настроение – ослабление доллара и растущие ожидания смягчения политики ФРС,

– отметила стратег ANZ по сырьевым товарам Сони Кумари.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС, возможно, придется прибегнуть к снижению ставок в краткосрочной перспективе из-за замедления темпов роста экономики.

Пошлины остаются важным фактором, но ключевое значение будет иметь динамика экономики США. Если во второй половине года она существенно замедлится, цена золота может достичь нашего целевого уровня – 3 500 долларов уже к сентябрю,

– добавила она.

Золото традиционно считается активом-убежищем в периоды политической и экономической нестабильности и, как правило, демонстрирует рост в условиях низких процентных ставок.

Мы по-прежнему ожидаем умеренное повышение цен на золото, которое сохранится до конца 2026 года. Эксперты банка прогнозируют среднюю цену на золото на уровне 3 220 долларов за унцию в 2025 году и 3 475 долларов – в 2026 году,

– говорится в аналитической записке NAB.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,9% – до 38,20 доллара за унцию, платина подешевела на 0,7%, до 1 324,40 доллара, а палладий прибавил в цене 1,8%, достигнув 1 152,46 доллара.