Золото продовжує дорожчати: які ціни на дорогоцінні метали

Світові ціни на золото знову зросли. Це пов'язують з тим, що дані щодо зайнятості в США виявилися слабкішими, ніж очікувалося.

Які ціни на золото

У середу, 2 червня, спотові ціни на золото зросли на 0,3% до 3 347,59 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США також зросли на 0,3% до 3 358,10 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно зі звітом про зайнятість у США, у червні несподівано скоротилася кількість робочих місць у приватному секторі, а приріст робочих місць у попередньому місяці виявився меншим, ніж спочатку передбачалося.

Після публікації даних трейдери підвищили свої очікування зниження процентної ставки ФРС.



Шокуючі дані про втрату 33 тисяч робочих місць у приватному секторі – перші чисті збитки з початку 2023 року – підштовхнули зростання цін на золото,

– сказав незалежний трейдер металів Тай Вонг.

Це підвищує ставки навколо щомісячного звіту щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США. Він має бути опублікований у четвер, 3 липня, і дасть повніше уявлення про стан ринку праці.

Якщо завтрашній звіт про зайнятість виявиться вкрай слабким, цілком можливо, що зниження ставки відбудеться вже у липні,

– додав Вонг.

Важливо! Золото, що традиційно вважається захисним активом у періоди економічної невизначеності, також виграє від низьких відсоткових ставок.