Ціни на золото несподівано впали: яка вартість дорогоцінних металів
- Ціни на золото знизилися через скорочення очікувань швидкого зниження процентних ставок у США на тлі прискорення інфляції.
- Трейдери слідкують за самітом США та Росії, який може вплинути на інтерес до офшорних активів, а також за невизначеністю щодо мит на золоті злитки.
Ціни на золото зафіксували тижневе зниження після того, як трейдери скоротили очікування швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. на тлі прискорення інфляції. Втім, з початку року вартість цього дорогоцінного метала зросла більш як на чверть.
Які ціни на золото?
У п'ятницю, 15 серпня, вартість золотих злитків склала близько 3 340 долара за унцію, після того, як на попередній сесії впала на 0,6%. Падіння відбулось на тлі публікації звіту, який показав максимальне за останні три роки зростання оптових цін у США в липні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Після виходу даних прибутковість держоблігацій і курс долара США зросли. Це своєю чергою чинило тиск на золото, яке не приносить процентного доходу й оцінюється в американській валюті.
Чому впали ціни на золото?
Трейдери також стежать за самітом президентів США і Росії, який може вплинути на інтерес до офшорних активів. Дональд Трамп попередив, що вживе "дуже серйозних заходів", якщо Володимир Путін відмовиться від угоди про припинення вогню в Україні.
Примітно! З початку року золото подорожчало більш ніж на 25%, причому основна частина зростання припала на перші чотири місяці. Підвищенню цін сприяли загострення геополітичної та торговельної напруженості, що посилило попит на захисні активи, а також покупки з боку центральних банків.
Минулого тижня невизначеність щодо того, чи будуть золоті злитки обкладатися американськими митами, викликала різке зростання премії на ф'ючерси в Нью-Йорку в порівнянні зі спотовою ціною в Лондоні.
У понеділок, 11 серпня, Трамп заявив, що мито не буде введено, що скоротило розрив між двома ринками, проте офіційних роз'яснень поки немає.