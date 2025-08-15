Цены на золото неожиданно упали: какова стоимость драгоценных металлов
- Цены на золото снизились из-за сокращения ожиданий быстрого снижения процентных ставок в США на фоне ускорения инфляции.
- Трейдеры следят за саммитом США и России, который может повлиять на интерес к оффшорным активам, а также за неопределенностью относительно пошлин на золотые слитки.
Цены на золото зафиксировали недельное снижение после того, как трейдеры сократили ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. на фоне ускорения инфляции. Впрочем, с начала года стоимость этого драгоценного металла выросла более чем на четверть.
Какие цены на золото?
В пятницу, 15 августа, стоимость золотых слитков составила около 3 340 доллара за унцию, после того, как на предыдущей сессии упала на 0,6%. Падение произошло на фоне публикации отчета, который показал максимальный за последние три года рост оптовых цен в США в июле, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Страны-копилки: кто добывает больше всего золота в мире
После выхода данных доходность гособлигаций и курс доллара США выросли. Это в свою очередь оказало давление на золото, которое не приносит процентного дохода и оценивается в американской валюте.
Почему упали цены на золото?
Трейдеры также следят за саммитом президентов США и России, который может повлиять на интерес к оффшорным активам. Дональд Трамп предупредил, что примет "очень серьезные меры", если Владимир Путин откажется от соглашения о прекращении огня в Украине.
Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%, причем основная часть роста пришлась на первые четыре месяца. Повышению цен способствовали обострение геополитической и торговой напряженности, что усилило спрос на защитные активы, а также покупки со стороны центральных банков.
На прошлой неделе неопределенность относительно того, будут ли золотые слитки облагаться американскими пошлинами, вызвала резкий рост премии на фьючерсы в Нью-Йорке по сравнению со спотовой ценой в Лондоне.
В понедельник Трамп заявил, что пошлина не будет введена, что сократило разрыв между двумя рынками, однако официальных разъяснений пока нет.